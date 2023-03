Freeskier Ragettli: «Mein Motto lautete Vollgas, wie immer»

Die Qualifikation für den Final im Slopestyle vom Samstag wäre für Andri Ragettli wohl nur Formsache gewesen. Der Flimser Freeskier Andri Ragettli plante in Silvaplana, mit dem Tagessieg im Slopestyle die Kristallkugel in der Disziplinenwertung zu gewinnen. Daraus wird nun nichts. Am Mittwoch stürzte der 24-Jährige im Training und zog sich eine Rippenfraktur auf der rechten Seite zu. Im exklusiven Gespräch analysiert der 24-Jährige den Ist-Zustand, schaut mit Zuversicht bereits wieder voraus und verrät, wie er im Sommer weitere Fortschritte erzielen will.