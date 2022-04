Feuer für die Biathlon-WM wird entfacht

Was 2006 unter dem Namen «Verein Biathlonzentrum Bual» begann, ist in den vergangenen Jahren zur einzigen international weltcuptauglichen Biathlonanlage der Schweiz herangereift. Verschiedene Grossanlässe wie die FIS Tour de Ski konnten in Lantsch/Lenz bereits durchgeführt werden. In den kommenden Jahren soll nun nebst der Langlauf- auch die Biathlonelite regelmässig in der Roland-Arena gastieren. Im Kalender eingetragen sind die Austragungen der Biathlon-Europameisterschaft im Januar 2023 sowie des Weltcups im Dezember 2023.