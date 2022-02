Es war eine grosse Ernüchterung für den Flimser Freeskier Andri Ragettli: Im Slopestyle-Wettkampf am Mittwoch verpasste er als Vierter die angestrebte Medaille um 1,25 Punkte. «Südostschweiz»-Sportredaktor Stefan Salzmann war vor Ort und schildert, wie er Ragettlis vierten Platz erlebt hat.

Die grösste Bündner Medaillenhoffnung Andri Ragettli hat Edelmetall verpasst. Wie hast du den Wettkampf miterlebt?

Es war eine grosse Ernüchterung. Nicht nur bei Ragettli, sondern auch bei den vielen anwesenden Journalisten. Mit dem ersten Platz in der Qualifikation hat er zusätzliche Hoffnungen geschürt, hat auch zwei solide Läufe gezeigt. Als er im Finaldurchgang den ersten Sprung nicht so runterbringen konnte, wie er es wollte, war die Enttäuschung riesig. Er sass 15 Minuten am Boden, war nicht ansprechbar. Er musste all dies erst einmal sacken lassen. Es war ein harter Moment für Andri Ragettli.

Konntet ihr trotzdem noch mit ihm sprechen?

Ja, nach den 15 Minuten kam er dann zu den Medien und konnte schon vorausschauen. Der Traum Olympia-Gold lebt weiter in ihm. Er will in vier Jahren wieder angreifen.

Ragettli hatte keine gute Vorbereitung auf Olympia, war lange verletzt und fuhr nicht viele Rennen. Trotzdem hatte er den Anspruch, in Peking Gold zu holen.

Er hat einerseits selbst den Anspruch, andererseits erwarten es viele von ihm. Er hat mit seinem gewonnenen Weltcuprennen beim Comeback auch Erwartungen geschürt. Er konnte sich nach dem Rennen am Mittwoch aber auch selbst reflektieren. Er musste sagen, dass er eigentlich einen guten Wettkampf zeigen konnte und dass es unglaublich ist, dass er Vierter geworden ist.

Das ganze Gespräch von Jan Zürcher mit Stefan Salzmann findet ihr im Video oben.