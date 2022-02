«Es ist gut so, wie es ist»

mit Alex Fiva sprach Stefan Salzmann

Bis vor einem Jahr war Alex Fiva an Grossanlässen immer leer ausgegangen. Nicht selten musste er sich anhören, dass er dem grossen Druck des Mitfavoriten nicht gewachsen wäre. Doch dann drehte der Wind. Der Skicrosser wurde Weltmeister im schwedischen Idre Fjäll, nun ist er als Silbermedaillengewinner von den Olympischen Spielen in Peking zurückgekehrt. Um kurz bei seiner Familie in Chur vorbeizuschauen, ehe es heute Dienstag schon wieder weitergeht. Nach Russland, wo der Weltcupalltag seinen gewohnten Lauf nimmt.