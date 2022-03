Es ist die reine Freude

Morgen Sonntag gehts wieder los: Über 11’000 Langläuferinnen und Langläufer ziehen von Maloja nach S-chanf. Sie tun es freiwillig, sie zahlen sogar noch eine Teilnahmegebühr, sie verausgaben sich in der kalten Luft, zeigen ihren Eifer und gelegentlich auch den Übereifer, wollen sich selbst schlagen und reisen nach der Zieldurchfahrt nudelfertig wieder nach Hause ab. Warum also nehmen das auch jene weit über 10’000 Läuferinnen und Läufer auf sich, die mit dem Ausgang des Engadiner Skimarathons, also mit der Frage, wer das Rennen gewinnt, gar nichts zu tun haben werden?