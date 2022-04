Es gibt immer eine nächste Saison

In gewisser Weise fühlt sich Serafin Wiestner befreit in diesen Tagen. Er ist als Mitarbeiter des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) wie immer in den letzten Jahren nach dem Winter temporär in einen zivilen Broterwerb an der Landesgrenze in Martina im Unterengadin zurückgekehrt. «Es tut gut, das Gewehr für eine Weile in die Ecke zu stellen und den Kopf durchzulüften», sagt der Biathlet. Hier leistet der Mann aus Trin jeweils im Frühjahr seine Arbeitsstunden. Ansonsten ist er weitgehend freigestellt für die Tätigkeit als Leistungssportler.