Erste Continental-Cup-Punkte bei starker Konkurrenz

Nachdem die vergangene Sommersaison für die Schwander Skispringerin Emely Torazza sehr erfolgreich verlaufen war – unter anderem wurde sie Schweizer Meisterin –, gelang der 17-Jährigen der Start in die Wintersaison nicht ganz nach Mass. Ein 4. Rang beim Fis-Cup in Kandersteg Anfang Dezember war zunächst vielversprechend. Dennoch war Emely Torazza mit den Sprüngen nicht zufrieden. Die Selbstverständlichkeit der Sprünge vom Sommer war ihr abhandengekommen. Zwei 12. Plätze beim Alpencup in Seefeld (AUT) sowie ein 11. und 15.