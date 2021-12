Erste Chance, letzte Chance?

Etwas eigenartig wirkt die Szenerie ja schon. Ein unscheinbares Gebäude im Industriegebiet von Balzers. 3. Stock. Ein kahler Raum, Betonwände. Joos Berry steht in T-Shirt und kurzen Hosen auf einem Holzpodest. Skischuhe. Ski an den Füssen. Die Hände an zwei metallenen Griffen. Die Augen nach vorne gerichtet. «Skiers ready, attention» – kraftvoll stösst sich Berry aus dem Startgate. Bleibt nach ein paar Meter auf dem grünen Rasenteppich stehen. Vier Mal geht das so. Dann gesellt er sich zu den drei Betreuern hinter dem Computer.