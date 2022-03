Engadiner Frauenlauf: Desirée Steiner gewinnt mit Rekordzeit

Eine Woche vor dem Engadin Skimarathon präsentierte sich die Strecke im Engadin in bestem Zustand: Desirée Steiner stellte eine neue Rekordzeit auf. Dies teilt der Veranstalter nach dem Rennen mit. Zweite wurde die Tessiner Juniorin Maria Adele Zampa, Dritte Giuliana Werro aus Zernez.

Steiner, die die Strecke zum ersten Mal lief, hätte ihrer aktiven Rolle beinahe Tribut gezollt: «Ich habe die Golanhöhen nach Zuoz unterschätzt. Man hatte mich zwar vor diesem Abschnitt gewarnt, aber ich musste viel mehr beissen, als ich es erwartet hatte,» wird sie zitiert. Mehr Streckenkenntnisse hatte in diesem letzten Abschnitt vor dem Ziel die Routinière Seraina Boner, die prompt zum Angriff blies. Aber Steiner, Werro und die Tessiner Juniorin Maria Adele Zampa konnten mitziehen und so kam es zur Entscheidung in einer Vierergruppe.

Mehr als 900 Läuferinnen starteten am Sonntagmorgen in Samedan zum 21. Engadin Frauenlauf. Nach zwei Jahren Unterbrechung durch die Pandemie wurde das Rennen wieder durchgeführt. Bei tiefen Temperaturen und ohne Gegenwind war das Tempo von Anfang an hoch.

«Der Sieg hier mag sportlich neben meinen Weltcups und Continentalcups weniger bedeuten, aber die Stimmung und die Strecke sind einfach einmalig», schwärmte die Siegerin im Ziel. «Das ist Langlaufsport in seiner puren Form.» Einen grossen Dank richtete sie auch an ihren Vater Toni: «Ich hatte einen sehr guten Ski. Normalerweise präpariere ich sie selbst, aber heute war es mein Vater!» Dass das Material stimmte, zeigt auch die Schlusszeit der Siegerin: Mit 40.48,1 stellte sie einen neuen Streckenrekord auf. (so)