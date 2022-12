Chur begrüsst die Elite des Schweizer Eiskunstlaufs

Heute Freitag und morgen Samstag werden einige der besten Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen der Schweiz in Chur zu Gast sein. An diesen beiden Tagen organisiert der Bündner Eislaufverband die Schweizer Meisterschaften im Eiskunstlauf Elite sowie der Eistanz Elite und der Junioren im Thomas-Domenig-Stadion in der oberen Au. Der Eintritt für Zuschauende ist an beiden Tagen frei.