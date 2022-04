Eine gelungene Premiere mit drei Rennen an ebenso vielen Tagen

Eines der Highlights bildete am Sonntag das Langdistanzrennen. Über 80 Athletinnen und Athleten standen am Fusse der Fuxägufer-Sesselbahn am Start. Das Adventure-Race mit 37 Kilometern Länge und 3600 Höhenmetern führte die Teilnehmenden quer durch die Davoser Berglandschaft. Gerhard Schneider (Swiss Team Dynafit Colltex) bewältigte die vier herausfordernden Anstiege, steilen Tragepassagen und die kräftezehrenden sowie technisch anspruchsvollen Abfahrten am schnellsten und kam als Erster im Ziel am Bolgen an. Marco Wildhaber vom Team Flütsch Skitouring folgte und Nico Dolcolmo (SkiMo-Team Graubünden) rundete das Siegerpodest ab.