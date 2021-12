Ein Drink als Entschuldigung

Den Humor hat Joos Berry nicht verloren. «Ich spendiere an der Hotelbar dann einen Drink», sagt der Prättigauer mit einem Lachen. «Ich nehme das auf meine Kappe.» Talina Gantenbein klopft ihrem Teamkollegen auf die Schultern. Entschuldigung akzeptiert. Rang 7 ist es geworden für das Bündner Duo beim Teamevent am Heimweltcup der Skicrosser in Arosa. Das reichte für das beste Schweizer Ergebnis. «Aber wir haben uns schon etwas mehr erhofft», sagt Berry. Nach dem erfolgreichen Viertelfinale handelte sich Berry in den nächsten beiden Runden im Duell Mann gegen Mann jeweils einen Rückstand ein.