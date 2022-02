Drei Wochen vorher sagt er «tschüss»

Am 8. Januar, am Heimweltcup in Scuol, rund drei Wochen vor dem Abflug nach Peking, sagte Dario Caviezel «tschüss». Familie. Freunden. Seither lebt der Churer Alpin-Snowboarder in der Bubble. Ist er mit seiner Freundin Ladina Jenny, ebenfalls Alpin-Snowboarderin, zu Hause, gehen Bekannte für das Paar einkaufen. Ist er mit dem Schweizer Team für die Olympiavorbereitungen unterwegs, bewegt er sich wie in den letzten Tagen vor dem Abflug während des Trainingscamps im Südtirol quasi abgeschirmt von der Aussenwelt. Private Trainingspiste, ein separater Essraum.