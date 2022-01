Die besten Snowboarder der Welt eröffnen die Show in Laax

Noch nichts vor diese Woche? Wie wärs mit einem sportlichen Halfpipe-Erlebnis auf über 2000 Meter über Meer? Nach den Nordamerika-Stopps zieht der Weltcup-Circuit in die Schweiz zum finalen Olympia-Countdown. Die «Laax Open 2022» sind der letzte Weltcup vor den Olympischen Winterspielen. Insgesamt sind 140'000 Franken Preisgeld zu verdienen. Der FIS Weltcup in Laax ist am Dienstag mit den Trainings gestartet. Welcher Freestyle-Snowboarder die Krone holt, entscheidet sich am Samstag, 15. Januar. Auch davor sind die Snowboarderinnen und Snowboarder jeden Tag im Einsatz.

Spielplatz für Freestyler

Der Laaxer Snowpark fordert saubere Technik und bietet auch kreativen Spielraum. Jede Vorstellung ist einzigartig. Kandidatinnen für das Final sind Annika Morgan aus Deutschland, Katie Ormerod aus England und Anna Gasser aus Österreich. Bei den Männern sind die Kanadier und Skandinavier Favoriten. Aber auch das Schweizer Team lässt aufhorchen – mit Moritz Boll, der im Jahr 2021 in Laax in der Weltspitze landete. Bei den letzten drei internationalen Grossevents ist zuletzt der Schweizer Jan Scherrer aufs Podest gefahren, was er nun auch in Laax schaffen könnte. Die Show könnt ihr hier live mitverfolgen. (nen)

Das Programm in der Übersicht:

Dienstag

10.00 - 14.30 Uhr: Training Slopestyle Frauen/Männer

9.30 - 14.00 Uhr: Training Halfpipe Frauen/Männer

Mittwoch

9.30 - 14.30 Uhr: Training Slopestyle Frauen/Männer

9.30 - 14.00 Uhr: Training Halfpipe Frauen/Männer

Donnerstag

9.00 - 14.00 Uhr: Qualifikation Slopestyle Männer

8.30 - 10.30 Uhr: Semi Finals Halfpipe Frauen

11.00 - 15.00 Uhr: Semi Finals Halfpipe Männer

Freitag

8.30 - 11.45 Uhr: Semi Finals Slopestyle Frauen

12.00 - 14.45 Uhr: Semi Finals Slopestyle Männer

10.00 - 14.00 Uhr: Training Halfpipe Frauen/Männer

Samstag

8.30 - 10.30 Uhr: Training Halfpipe Frauen/Männer

12.30 - 13.15 Uhr: Training Slopestyle Frauen/Männer

13.15 - 14.45 Uhr: Finale Slopestyle Frauen/Männer

15.00 Uhr: Siegerehrung Slopestyle



17.30 - 19.00 Uhr: Finale Halfpipe Frauen/Männer



19.15 Uhr: Siegerehrung Halfpipe