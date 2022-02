Der Rezeptionist hat gute Nachrichten

Wo bin ich denn hier gelandet? Als ich am Mittwochmittag in Peking aus dem Flieger steige, begrüssen mich Gestalten, die in weissen Schutzanzügen mit blauen Streifen eher an Labormitarbeiterinnen erinnern, als an Fachkräfte eines Flughafens. An solche, die mit giftigen Stoffen hantieren müssen, und nicht die reibungslose Abfertigung von Athletinnen und Athleten sowie Medienschaffenden vor den Olympischen Spielen in Peking zu vollziehen haben. Die Kapuzenanzüge ragen bis über die Schuhe. FFP2-Masken, Schutzbrillen, Handschuhe und noch zusätzliche Visiere vor dem Gesicht.