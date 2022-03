Der Medaillensatz ist komplett

Noch ist der Winter nicht vorbei für Valerio Grond. Der junge Profilangläufer aus Davos nutzt den Schnee in der Heimat, um bis in den April hinein möglichst viele Kilometer abzuspulen. Anfang März ist er mit einer U23-WM-Goldmedaille und vielen Erfahrungen im Gepäck heimgekehrt. Am vergangenen Wochenende folgte mit dem zweiten Teil der Schweizer Meisterschaften in Zweisimmen-Sparenmoos der wettkampfmässige Schlusspunkt des für Grond ertragreichen Langlaufwinters 2021/22. «Ich habe weitere Fortschritte erzielt und darf zufrieden sein», sagt der kräftige Athlet aus Davos Monstein.