Das Gelernte umsetzen

Seit einer Woche weilt Luca Tavasci in China. Genauer gesagt in Zhangjiakou, wo die Langläuferinnen und Langläufer die Paralympic-Wettkämpfe bestreiten werden. Da erst am Montag sein erstes Rennen auf dem Programm steht, blieb für den 28-jährigen Bündner genug Zeit, um sich einzugewöhnen. Er meldet an der virtuellen Medienkonferenz der Schweizer Delegation: Tolle Wettkampfanlagen, milde Temperaturen, und Organisatoren, die alles tun, dass man sich wohlfühlt. Alles bestens also? Sogar mehr als das. «Meine Unterkunft bietet extrem viel Platz.