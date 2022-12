Für die Glarner Curler stehen die Saisonhöhepunkte an

von Rolf Hösli

Einen «guten Rutsch» wünscht man einander in diesen Tagen aus gutem Grund. Die Glarner Curlingspieler nehmen diesen Wunsch durchaus wörtlich. Für das Team Belvédère wie für das Mixed-Doubles-Paar Jenny Perret/Martin Rios stehen in den nächsten Wochen die Saisonhöhepunkte an.