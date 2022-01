Cologna, Tanno und Co.: Diese Südostschweizer nimmt Swiss-Ski mit nach Peking

Eine Kommission von Swiss Olympic hat erste Swiss-Ski Athletinnen und Athleten fix für die Olympischen Spiele in Peking selektioniert. Bereits seine vierten Olympischen Spiele wird demnach Dario Cologna bestreiten. Der vierfache Olympiasieger war 2018 bei den Spielen in Pyeongchang Schweizer Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier.

Laut Mitteilung von Swiss Ski führt Cologna die zwölfköpfige Schweizer Langlaufequipe (fünf Frauen, sieben Männer) an, die nun selektioniert wurde. Darunter sind auch die Glarnerin Lydia Hiernickel und die Bündner Nadja Kälin, Laurien van der Graaff, Valerio Grond und Jonas Baumann. Möglicherweise wird das Langlaufteam am Montag mit weiteren Athletinnen oder Athleten ergänzt.

Galmarini und Ragettli im Einsatz

Mit Nevin Galmarini reist ein weiterer Bündner Olympiasieger an seine nächsten Winterspiele. Er ist unter den 18 Athletinnen und Athleten, die Swiss Olympic in den verschiedenen Snowboard-Disziplinen selektioniert hat. Mit dabei sind auch die Südostschweizer Julie Zogg und Ladina Jenny, die Anfang Januar im Weltcup in Scuol die Plätze 2 und 3 belegten. Des Weiteren wurden Dario Caviezel, Gian Casanova und Lara Casanova selektioniert.