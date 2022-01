Bloss die Krönung fehlt

Den Sieg verpasst? Oder doch den zweiten Platz gewonnen? Julie Zogg muss nicht lange überlegen. «Das hat wohl jeder gesehen.» Zogg war im Final des Heimweltcups der Alpin Snowboarder in Scuol auf bestem Weg zum Sieg. Ihr neunter im Weltcup wäre es gewesen. Der zweite in dieser Saison. Bis zu diesem verflixten drittletzten Tor. «Vielleicht war da ein kleiner Absatz. Vielleicht fuhr ich das Tor zu direkt an, das passiert mir ab und zu.» So wirklich konnte die 29-jährige Sarganserländerin ihr Missgeschick kurz nach dem Rennen noch nicht einschätzen.