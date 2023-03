Schweizer Meisterschaften im Goms: Am Start steht auch die Biathlon-Pionierin

Die Biathletinnen und Biathleten beschliessen die Saison am Wochenende mit den Schweizer Meisterschaften im Wallis. Das nordische Zentrum Goms in Ulrichen ist kurzfristig für den eigentlich geplanten Austragungsort Prémanon eingesprungen, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters heisst. Die kurzfristige Änderung hat aber keinen Einfluss auf das Feld der Teilnehmenden. Alles was Rang und Namen hat, kämpft am Wochenende um die letzten Saisontitel.