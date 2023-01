Mit Meier und Wiestner: Die Schweizer Biathlonstaffel verpasst EM-Bronze haarscharf

Am Schlusstag der Biathlon-EM sind in der Lenzerheide aus Schweizer Sicht die grossen Namen in der Mixed-Staffel endlich am Start. Die Bündnerin Lea Meier, der Bündner Serafin Wiestner und die Weltcup-erfahrenen Sebastian Stalder und Lena Häcki-Gross stellen das Quartett, das um eine EM-Medaille laufen will.