Lydia Hiernickel feiert vor dem Saisonhighlight ihre Premiere im Weltcup

von Jörg Greb

Die Perspektive war verlockend: die Heim-Europameisterschaften in Lenzerheide, die nächsten Mittwoch beginnen. «Diese Heim-Titelkämpfe hatte ich im Hinterkopf, als ich Ende letzter Saison den Schritt vom Langlauf zum Biathlon wagte», sagt Lydia Hiernickel. Und aus der Möglichkeit entwickelte sich für die 26-Jährige aus Schwanden ein konkretes Ziel. Rasch glückten ihr ansprechende Resultate im Schiessen. Läuferisch gelang ihr die Anpassung ans Laufen mit dem Gewehr am Rücken. Die EM rückte in den Fokus.