Lydia Hiernickel: «Der Exploit kam unerwartet und ist deshalb besonders schön»

von Jörg Greb

Lydia Hiernickel strahlt: «Ich bin einfach nur happy.» Ein weiterer Schritt ist der 26-Jährigen aus Schwanden gelungen in ihrem ersten Jahr als Biathletin. Mit Platz 3 im Sprintrennen am IBU-Cup in Obertilliach (AUT) realisierte sie den ersten Podestplatz. Der IBU-Cup ist die zweithöchste internationale Wettkampfserie im Biathlon.