Lea Meier ist zurück am Ort des Erfolgs

Und dann beginnen Lea Meiers Augen zu glänzen. «Klar, kommen diese Erinnerungen hoch. Die vielen Leute. Die Atmosphäre. Unglaublich.» Die Prättigauerin steht an diesem Mittwochmorgen neben der Schiessanlage der Roland Arena in Lantsch/Lenz. Am Ort, den sie nun in ihren Erinnerungen schweben lässt. 2020 wurde Meier hier Biathlon-Weltmeisterin bei den Juniorinnen. Hier, quasi vor ihrer Haustür. Rund drei Jahre später ist die Lenzerheide wieder Austragungsort eines internationalen Biathlon-Grossevents.