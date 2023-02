Hiernickel über ihren Wechsel: «Ich wollte schon als Kind Biathlon machen»

Lydia Hiernickel ist eine Umsteigerin. Die langjährige Langläuferin hat auf diese Saison hin zum Biathlon gewechselt, weil sich die Glarnerin die Frage stellte, was sie noch erreichen möchte in ihrer Spitzensportkarriere. Dass es in der Loipe funktioniert, aber am Schiessstand noch Zeit braucht, ist logisch und hat sich an der Biathlon-EM in Lantsch/Lenz bewahrheitet. Trotzdem sagt die 26-Jährige: «Ich bin stolz, dass ich mich dafür entschieden habe.» Denn zuvor war sie nicht mehr glücklich mit dem Langlauf, hatte auch mal Mühe, sich für ein Trainingslager aufzuraffen. Nun ist die Zuversicht und Freude zurück, obwohl sie weiss, dass es kein einfacher Weg ist, den sie eingeschlagen hat.