Häcki-Gross verpasst Top Ten knapp

Lena Häcki-Gross läuft beim Weltcup-Sprint der Biathleten im französischen Le Grand-Bornand auf den guten 11. Platz. Es ist für die 27-jährige Engelbergerin am Ort, wo sie vor drei Jahren ihren bisher einzigen Podestplatz geholt hatte, das beste Resultat in diesem Winter. Läuferisch war sie bereits in den letzten Wochen vorne dabei, nun traf sie mit nur einem Fehler endlich auch im Schiessstand ansprechend.

Auf die Schwedin Anna Magnusson, die als eine der wenigen ganz ohne Fehler blieb und erstmals im Weltcup triumphierte, verlor Häcki-Gross 42 Sekunden, zu einer Top-10-Klassierung fehlten fünf Sekunden.

Punkte holten von den Schweizerinnen auch Elisa Gasparin (19.) sowie Amy Baserga (39.), die die letzten zwei Wochen krankheitshalber verpasst hatte.