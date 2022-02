Am sichersten Ort der Welt

Was war nicht alles kritisiert worden vor diesen Olympischen Spielen in Peking. Auf gesellschaftlicher und politischer Ebene sowieso. Natürlich zu Recht. Vor allem aber auch in Sachen sportlicher Thematik, um die sich der Grossanlass während 2,5 Wochen drehen sollte. Was dem IOC um Präsident Thomas Bach einfallen würde, diese Spiele in ein Land zu vergeben, dem jegliche Tradition für Wintersport fehle. Zumindest in den Schneesportarten, nicht in denjenigen auf dem Eis. Dort ist China in vielen Bereichen schon längst Weltspitze.