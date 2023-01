Snowboard-Heimweltcup: Vier Schweizerinnen und Dario Caviezel stehen in den finalen Läufen

Zogg, Jenny, Keiser und Gasser

Eine halbe Stunde nach den Frauen sind die Männer an der Reihe. Der Churer Dario Caviezel und Gian Casanova aus Walenstadt sind die einzigen beiden Schweizer Alpin-Snowboarder. Beiden gelingt ein ordentlicher erster Versuch. Caviezel verliert auf dem blauen Kurs 0,73 Sekunden auf den Führenden und ist damit auf Finalkurs. Casanova, der in dieser Saison noch keinen Finaldurchgang bestreiten konnte, büsst auf dem roten Kurs 1,53 Sekunden ein. Er muss sich steigern, will er diese Finalpremiere in dieser Saison schaffen.

Fürs Schweizer Frauenteam könnte der zweite Lauf nicht besser laufen. Alle vier Athletinnen schaffen die Finalqualifikation. Vor allem Gasser steigert sich in ihrem zweiten Versuch deutlich und qualifiziert sich als 16. und damit allerletzte Athletin für den Final. Für das Duell Frau gegen Frau, das sie so liebt. Ebenfalls souverän setzen sich Zogg als Fünfte, Jenny als Sechste und Keiser als 13. durch. In der nächsten Ko-Runde trifft damit Gasser auf die Qualifikationsbeste: die Deutsche Carolin Langenhorst. Zogg misst sich der Niederländerin Michelle Dekker und Jenny mit der Italienerin Elisa Caffont. Und zu guter Letzt versucht sich Keiser im Duell mit der Österreicherin Daniela Ulbing.