Erleichterte Julie Zogg: «Dieser dritte Platz bedeutet mir sehr viel»

Eine glückliche Julie Zogg nach ihrem dritten Rang in Scuol

Im Halbfinal fehlten Julie Zogg neun Hundertstel, im Run um Rang 3 behielt sie dann das bessere Ende knapp für sich. Und feierte in Scuol ihren dritten Podestplatz in Folge. Überglücklich zeigte sie sich im Interview nach der Siegerehrung. Denn die letzten Tage seien schwierig für sie gewesen...