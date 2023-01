Caviezel über den Sturz: «Das hat mir den Stecker gezogen»

von Tobias Soraperra und Stefan Salzmann

Ein wenig enttäuscht, zeigte sich Dario Caviezel nach Rennende. Denn der Churer Alpin-Snowboarder hatte beim Heimweltcup in Scuol auf einen Podestplatz gehofft. «Nichtsdestotrotz habe ich das Maximum probiert, habe Gas gegeben. Und jetzt hat es diesmal nicht geklappt.» Dennoch sieht der 27-Jährige das Positive. «Ich bin in den letzten fünf Rennen jeweils in die Top-15 gefahren», so Caviezel weiter. Er blickt bereits nach vorne. «Die WM ist in dieser Saison einfach das Highlight.»

Dario Caviezel erklärt seinen Sturz