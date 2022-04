«Aktuell liegt mein Fokus beim Sprint»

Arno Lietha und Patrick Perreten laufen seit Jahren erfolgreich im Skitouren-Weltcup mit. In dieser Saison ist mit Andri Kaufmann ein dritter Prättigauer dazugestossen. Der am 5. Juli seinen 19. Geburtstag feiernde Kübliser hat sich mit der Teilnahme an den Europameisterschaften im Februar selbst dafür belohnt, dass er im letzten Jahr hart und konsequent gearbeitet hat. «Die EM-Teilnahme war mein grosses Ziel», sagt er. Dass es bei seiner Grossanlass-Premiere mit Rang 9 eine Top-10-Klassierung wurde, darüber freut er sich nicht wirklich.