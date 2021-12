Achter Weltcup-Sieg für Julie Zogg

Die 29-jährige Ostschweizerin entschied den Final gegen die Japanerin Tsubaki Miki mit einem Vorsprung von 17 Hundertstelsekunden zu ihren Gunsten.

Zogg hatte schon im Dezember 2019 und im Februar 2021 den Parallel-Slalom in Bannoje gewonnen. Sie stand zum 24. Mal im Weltcup in einer Einzeldisziplin auf dem Podest. Ladina Jenny und Patrizia Kummer scheiterten wie am Vortag im Parallel-Riesenslalom jeweils im Viertelfinal.

Bei den Männern überstand einzig Nevin Galmarini die Qualifikation. Für den 35-jährigen Bündner, 2018 Olympiasieger im Parallel-Riesenslalom, war danach aber bereits im Achtelfinal Schluss - er scheiterte deutlich am Italiener Aaron March. Den Sieg holte der 41-jährige Österreicher Andreas Prommegger. Beim Saison-Auftakt am Samstag waren noch sämtliche Schweizer in der Qualifikation gescheitert.