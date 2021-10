Wie im Science-Fiction-Film

Die Reise ins ferne China förderte auch sportlich Ungewohntes zutage. Die Delegation spricht von einer Bobbahn, welche es «in dieser Art und in diesem Gesamtausmass wohl noch nie gegeben hat». Der Bau sticht architektonisch mit einem Dach im Stile der Chinesische Mauer ins Auge. Insgesamt sei das Start- und Zielgelände äusserst grosszügig gestaltet. Fahrerisch sei die Bahn äusserst anspruchsvoll und interessant mit vielen schwierigen und wechselnden Kurvenkombinationen. Wie gut die Athletinnen und Athleten die Bahn im Griff haben, wird sich am Montag und Dienstag in den Testrennen mit den anderen Nationen zeigen. Am Mittwoch wartet auf die Schweizer dann die Rückreise. Diese dürfte wohl ähnlich unwirklich vonstattengehen, wie die Hinreise. Immerhin weiss die Crew nun, was bevorstehen wird.