«Es fühlt sich an wie ein Open-Air-Konzert»

Er gilt als Pionier in der Schweizer Freestyle-Szene. Als Mann der ersten Stunde. Vier Mal gewann Freeskier Elias Ambühl im Big Air eine Bronzemedaille an den X-Games in Aspen. Zwei Mal nahm der Athlet aus Masein an Olympischen Spielen teil (2014 und 2018), in der Saison 2017/18 feierte er beim City-Event in Mailand seinen ersten und einzigen Weltcupsieg. Im Folgewinter gab Ambühl seinen Rücktritt vom Spitzensport. Als Experte von SRF beobachtet er die Freestyle-Szene aber weiterhin genau – und freut sich auf die Weltcup-Premiere «vor der eigenen Haustür».