Wo Spitzensport auf Ausbildung trifft

In 72 Tagen ist es so weit. Dann wird der nächste Grossevent stattfinden. Die Rede ist von der Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz sowie St. Moritz und Lenzerheide als zusätzliche Wettkampforte. Der Anlass für 17–25-jährige Studentinnen und Studenten, die Ausbildung und Spitzensport unter einen Hut bringen, ist hinter den Olympischen Spielen der grösste Multisportevent der Welt. Und findet zum insgesamt dreissigsten Mal statt. Doch in der Schweiz kommt es nicht zur Premiere, denn 1962 war die Welt schon einmal in Villars (VS) zu Gast.