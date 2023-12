Rogentin dreht in den USA Däumchen, Ragettli fliegt in China auf Rang 3

Ausser Spesen nichts gewesen: So muss das Weltcup-Wochenende der Skirennfahrer in Beaver Creek zusammengefasst werden. Denn das Wetter und der Wind spielten im Skigebiet im US-Bundesstaat Colorado nicht mit. So wurde die USA-Reise für alle Beteiligten zum Totalausfall. Die Abfahrt am Freitag? Abgesagt! Die Abfahrt am Samstag? Abgesagt! Der Super-G am Sonntag? Abgesagt!