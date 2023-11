Déjà-vus und ein Ersatzgewehr – so lief das Weltcup-Wochenende der Bündnerinnen und Bündner

Langlauf-Sprintspezialist Valerio Grond startete am Freitag mit dem 13. Rang im Sprint von Ruka (FIN) in der klassischen Technik in die Saison. Für den 23-Jährigen aus Davos war nach den Viertelfinals Schluss. In der Qualifikation war er der Fünftschnellste gewesen. «Dasselbe wie im letzten Jahr. Eine tolle Qualifikation und dann eine enge Entscheidung in den Viertelfinals», kommentierte Grond aus Davos Monstein auf seinem Instagramkanal.