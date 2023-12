Champagner-Jubel wie in der Formel 1: Abfahrtssiegerin Flury schaut bei Lando Norris ab

Über sechs Jahre musste Jasmine Flury auf ihren zweiten Weltcupsieg warten. Am Samstag war es soweit: Die 30-Jährige aus Davos Monstein gewann die Abfahrt in Val d`Isère – und dies als amtierende Abfahrtsweltmeisterin. Bei ihrem Triumph im Februar hatte es bei der Siegerehrung keinen Champagner gegeben. In Val d`Isère war dies nun anders. Und so konnte Flury machen, was sie sich vom britischen Formel-1-Fahrer Lando Norris abgeschaut hat: Den Flaschenhals mit beiden Händen umklammert, knallte sie die geschüttelte Flasche auf den Boden und liess den Champagner im hohen Bogen herausspritzen.