Von grossen Gefühlen überwältigt

Es herrschte definitiv eine spezielle Stimmung an diesem Sonntag im Zielgelände in Davos. Die 48. Austragung des traditionsreichen Langlaufweltcups war ein besonderer Jahrgang. Davos Nordic stand im Zeichen des Abschieds seines konkurrenzlosen Hauptprotagonisten von mehr als einem Dutzend ertragreichen Langlaufjahren. Früh hatte der seit seinem 20. Lebensjahre vor Ort wohnhafte vierfache Olympiasieger Dario Cologna seinen Rücktritt per Ende des Olympiawinters 2022 angekündet. Mit 36 Jahren wird er in die wohlverdiente Langlaufrente gehen.