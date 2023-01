Volley Näfels’ Suche nach dem bisherigen Pfad

von Köbi Hefti

Am Samstag gastiert Volley Näfels bei Lausanne UC. Selbstverständlich wollen beide Teams das fünftletzte Spiel der Qualifikation gewinnen. In den beiden bisherigen Begegnungen der Saison besiegte LUC daheim die Glarner zum Saisonauftakt im Tiebreak. Näfels revanchierte sich beim Studentenklub Mitte November in der Lintharena mit einem 3:0.