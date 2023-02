Näfels kann sich mit Sieg das Play-off-Heimrecht sichern

von Köbi Hefti

Volley Näfels und der TSV Jona Volleyball duellieren sich am Samstag zum vierten Mal in dieser Saison. Alle drei bisherigen Derbys entschied Näfels zu seinen Gunsten. In der Meisterschaft setzten sich die Glarner im Oktober daheim und im Dezember in Jona jeweils klar mit 3:0 durch. Und auch in den Achtelfinals des Schweizer Cups Mitte Januar gewannen die Glarner. 3:1 lautete das Resultat damals.