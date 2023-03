Glaronia steht vorzeitig im NLB-Play-off-Final

von Peter Aebli

«Sie hatten sich so richtig aufgeputscht und waren mit mehr als ihrer vollen Leistung aufs Feld gestürmt», hatte Glaronias Trainer Filip Brzezinski nach dem mit 3:1 gewonnen Hinspiel in Neuenburg als Grund für den Verlust des ersten Satzes angeführt. In Glarus riskierten die Neuenburgerinnen am Samstag am Service erneut viel, doch diesmal begingen sie auch Fehler, was den eher vorsichtig agierenden Glarnerinnen die Aufgabe erleichterte. Diese bauten schrittweise Druck auf, und Tina Lenzinger gab mit einem ihrer Service-Asse den Tarif durch: In der Kantihalle hatte Glaronia das Sagen.