Glaronia kann es gegen Neuenburg richten

von Peter Aebli

Mit einem Heimsieg am Samstag gegen Neuenburg haben es die Glarner Volleyballerinnen in der Hand, vorzeitig in den Play-off-Final der Nationalliga B einzu-ziehen. Trotz dem 3:1-Auswärtssieg vom letzten Sonntag ist der Finaleinzug von Glaronia aber noch keineswegs gewiss. Die Neuenburgerinnen spielen aggressiv. Das -Reserveteams des NLA-Leaders verfügt über talentierte Spielerinnen, die vor allem im Angriff und am Block schwer zu bezwingen sind, auch wenn die Heimstärke der Glarnerinnen für Zuversicht sorgt.