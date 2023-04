Für Volley Näfels ist es auch ohne Final eine gute Saison

von Köbi Hefti

Das primäre Ziel von Näfels in der Saison 2022/23, wieder zu den vier besten Teams des Landes zu gehören, wurde mit Bravour erreicht. Am Ende resultierte eine Bronzemedaille. Die Qualifikation hatte Volley Näfels auf dem zweiten Platz abgeschlossen und bis zuletzt um den Qualifikationssieg gekämpft. Neun Spiele gewannen die Näfelser ohne Satzverlust. Nur in drei Partien mussten sie ohne Punkte vom Feld, einmal gegen Amriswil zu Beginn der Saison und zweimal gegen den Qualifikationssieger Chênois, einmal daheim nach einem hochemotionalen Spiel und am Ende der Qualifikation in Genf, als den Näfelsern fast nichts gelang. Bis zu diesem Zeitpunkt überzeugte das Team von Trainer Matjaz Hafner 17 Runden Spiel für Spiel fast durchwegs. Es begeisterte die Zuschauer und die Verantwortlichen, aber auch sich selbst. Das Team hatte und weckte Emotionen. Präsident Martin Landolt meint dazu: «Während der Qualifikation funktionierte fast alles – vielleicht lief es sogar zu gut.» Die Hafner-Truppe lieferte, war stärker, als es viele Experten und Fans gedacht hatten. Das Team, das Teammanager Ivan Bedrac zusammengestellt hatte, funktionierte, auch weil das Trainergespann Matjaz Hafner und Alvaro Jurado einen ausgezeichneten Job machte.