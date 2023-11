Die Spielerinnen von Glaronia jubeln in Schaffhausen über einen grandiosen Sieg

Die Favoritinnen aus Schaffhausen taten sich gegen das engagiert auftretende Glaronia schwer, bekundeten grosse Mühe in der Annahme und kamen so schnell unter Druck. Glaronias Trainer Filip Brzezinski liess diejenigen Spielerinnen antreten, die am Vorwochenende Toggenburg geschlagen hatten. Allerdings mussten sich die Liberas ihre Position teilen: Die wieder genesene Romina Schnyder kam nur für die Annahme ins Feld, in der Verteidigung spielte Barbara Cembranos. Die kompakten Glarnerinnen hielten Schaffhausen auf Distanz, bis kurz vor Satzende.