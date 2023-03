Das Spiel der letzten Chance für Näfels

von Köbi Hefti

Der ausgezeichnete Auftritt im ersten Play-off-Halbfinalspiel und der damit verbundene deutliche 3:0-Sieg über Schönenwerd liess die Näfelser Volleyballfamilie berechtigt von einem Finalspiel und einer weiteren Goldmedaille an Schweizer Meisterschaften träumen. Nach dem dritten Spiel am Mittwoch, der 2:3-Niederlage und einem 1:2-Rückstand in der Best-of-5-Serie, hat sich jedoch Ernüchterung breitgemacht. Die Näfelser stehen einer Teilnahme der Partien um den 3. Platz näher als den Finalspielen.