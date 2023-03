Das Momentum liegt auf Seiten von Volley Näfels

von Köbi Hefti

Näfels hat eine bärenstarke Leistung an den Tag gelegt und nach einem knappen ersten Satz das Spiel mehr und mehr dominiert», ist auf der Verbandshomepage von Swiss Volley zum ersten Spiel zwischen Näfels und Schönenwerd zu lesen. In der Tat. Was Näfels am Sonntag im TV-Spiel zeigte, war beeindruckend. Dabei hat sich Trainer Matjaz Hafner besonders darüber gefreut, dass sein Näfelser Team seit langer Zeit wieder einmal vom ersten Punkt an sehr gut kämpfte. Dies sei ihnen in den letzten Partien nicht gelungen, so Hafner weiter.