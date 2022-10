Volley Näfels ist zurück auf der europäischen Bühne

von Köbi Hefti

Lange ist es her, seit Volley Näfels letztmals eine Partie im Europacup ausgetragen hat: Im Dezember 2018 war das der Fall. Damals scheiterten die Glarner in den Sechzehntelfinals des Challenge Cups an den Slowenen aus Kamnik. Am Mittwoch gibt Näfels sein Comeback im Europacup. Die Glarner gastieren beim renommierten PAOK Saloniki in der nordgriechischen Hafenstadt.