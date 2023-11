Nationalteam an der WM in Singapur: Schlangenalarm im Schweizer Teamhotel

Vier Mal schlafen noch. Dann beginnt für das Schweizer Unihockey-Nationalteam die WM in Singapur. Für die Schweizerinnen stehen am fünften Tag im WM-Camp zwei Trainingseinheiten an, wobei die Special Teams im Fokus stehen. Über- und Unterzahlspiel können an der Endrunde schliesslich die entscheidende Differenz ausmachen.